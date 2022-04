Ha disputato solo 85 partite in tre anni, è stato a lungo lontano dalla squadra e le voci sul suo (presunto) malcontento non sono mancate. Eppure Zion Williamson, per la prima volta da settembre davanti a telecamere e microfoni dei giornalisti di New Orleans, non ha esitato a promettere amore eterno (o quasi) ai Pelicans: "Se mi viene proposta l'estensione contrattuale non aspetterei un secondo a firmarla". Certo, verrebbe da dire, soprattutto se dovesse ammontare a 181 milioni di dollari per 5 anni, ma dietro l'entusiasmo della prima scelta assoluta al Draft 2019 c'è anche forse il timore che la squadra voglia tutelarsi dai tanti infortuni del prodotto di Duke e sia più prudente prima di offrire il massimo salariale (per un giocatore in uscita dal rookie contract) a Williamson. Come a dire: se mi danno quel contratto, io lo firmo subito - e ora la pressione è sulla franchigia della Louisiana. "È stato un anno difficile", ha ammesso il n°1 dei Pelicans, che non è mai sceso in campo neppure in una partita per tutta la stagione, a seguito di una frattura al piede destro. "Guardare le partite da bordocampo è orrendo: volevo essere in campo. Mi piace il potenziale di questa squadra, ci sono tanti pezzi giusti già al loro posto e una coesione speciale in spogliatoio. L'ambiente era già buono nei miei primi due anni qui, ma quest'anno - forse anche per merito dei playoff e di una stagione vincente - eravamo ancora più uniti".