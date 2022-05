I Los Angeles Lakers hanno un nuovo allenatore . Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia californiana ha deciso di affidare la panchina a Darvin Ham , assistente allenatore di Mike Budenholzer a Milwaukee con un passato anche sulla panchina dei gialloviola tra il 2011 e il 2013 sotto Mike Brown. È stato questo uno dei motivi che hanno spinto i Lakers ad assumerlo insieme al suo carisma e alla sua durezza, la sua storia nell’allenare stelle e i titoli che ha conquistato in carriera , sia nel 2004 come giocatore ai Detroit Pistons che come assistente lo scorso anno a Milwaukee. I Lakers non hanno nemmeno sentito la necessità di tenere a colloquio il loro terzo candidato: dopo aver parlato con Terry Stotts a inizio settimana, il secondo incontro avuto con Ham li ha convinti a puntare su di lui e a offrirgli un contratto di quattro anni , cancellando l’appuntamento con Kenny Atkinson previsto per i prossimi giorni.

Una delle indicazioni più importanti emerse dall’intero percorso che ha portato i Lakers a scegliere il nuovo capo allenatore è la volontà di provarci di nuovo con Russell Westbrook al fianco di LeBron James e Anthony Davis . Nonostante i risultati disastrosi della prima stagione in gialloviola, una delle direttive più importanti date da Ham riguarda proprio il ruolo di Westbrook al fianco degli altri due Hall of Famer , definito come "un argomento di importanza significativa per tutti i candidati alla panchina dei Lakers" da ESPN. Anche la scelta di offrirgli quattro anni di contratto comunque non è banale : quando il suo predecessore Frank Vogel venne scelto nel 2019 firmò solamente un triennale, sintomo comunque che la dirigenza vuole puntare su Ham.

Darvin Ham, chi è il nuovo allenatore dei Los Angeles Lakers

Nato e cresciuto a Saginaw, nel Michigan, e passato dal junior college di Otero prima di un triennio a Texas Tech, Ham non è stato scelto al Draft del 1996 ma è comunque riuscito a costruirsi una carriera di 12 stagioni in NBA nel ruolo di ala piccola, indossando le maglie di Denver, Indiana, Washington, Milwaukee (5 punti e 5 rimbalzi di media nel 2000, la sua miglior stagione), Atlanta e Detroit (vincendo il titolo del 2004 pur non vedendo mai il campo) prima di un triennio in D-League per poi cominciare la sua avventura come allenatore. Il suo primo incarico da assistente è stato proprio ai Lakers come allenatore deputato allo sviluppo dei giocatori tra il 2011 e il 2013, ma è dal 2013 che ha legato la sua esperienza a Mike Budenholzer, prima seguendolo per cinque stagioni agli Atlanta Hawks e poi negli ultimi quattro anni a Milwaukee, con cui ha conquistato il Larry O’Brien Trophy nella passata stagione. È da tempo considerato uno degli assistenti più rispettati in giro per la lega e aveva avuto in passato diversi colloqui con altre squadre: ora ha la sua grande opportunità ai Lakers, seguendo le orme di altri assistenti di Budenholzer diventati capi-allenatori come Quin Snyder (Utah), Kenny Atkinson (Brooklyn) e Taylor Jenkins (Memphis).