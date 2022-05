Perché Westbrook resterà ai Lakers l'anno prossimo

Il n°0 dei Lakers è stato un grattacapo e un problema da risolvere per i gialloviola in questa complicata stagione, conclusa nel peggiore dei modi dalla squadra di Los Angeles: il nuovo coach Darvin Ham è dunque chiamato a far coesistere in campo Westbrook con James e Davis, nella speranza che possa funzionare in qualche modo. Impresa impossibile già in partenza?

Darvin Ham è il nuovo allenatore dei Los Angeles Lakers: un nome nuovo, fatto in parte a sorpresa per sparigliare le carte e con l’obiettivo in casa gialloviola di rilanciare un roster che di certo vale più dell’11° posto raggiunto nell’ultima regular season. Questa la prima richiesta fatta dalla dirigenza Lakers che poi, stando a quanto raccontato da ESPN, ha calcato la mano su un punto ben preciso per provare a capire se Ham (o gli altri candidati) fossero la persona giusta: trovare un modo per far coesistere sul parquet Russell Westbrook al fianco di LeBron James e Anthony Davis. Questo è stato uno dei focus principali delle interviste e del processo di selezione, a dimostrazione di come a Los Angeles - volente o nolente - sappiano che rilanciare l’ex All-Star è una delle chiavi per inseguire il successo. Oltre a essere ineluttabile come scenario (a causa di condizioni contrattuali difficili da modificare), può e deve essere la strada di rilancio di una franchigia che meno di due anni fa vinceva il titolo NBA. Da quel momento in poi però sono arrivate soltanto due vittorie playoff nelle ultime due stagioni: davvero troppo poco per un roster che deve fare di più. Darvin Ham insomma è avvisato.