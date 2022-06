Debutterà stasera, in concomitanza con l’inizio delle Finals, Winning Time: l’ascesa della dinastia dei Lakers, la serie sul magico decennio degli anni ‘80 che fece dei gialloviola la stella più luminosa del firmamento del basket mondiale. I 10 episodi della serie verranno trasmessi dalle 21:15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, oltre a essere tutti disponibili on demand. Da non perdere anche lo speciale registrato da Flavio Tranquillo e Federico Buffa, disponibile on demand e in streaming