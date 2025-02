Durant spiega perché ha detto no a Golden State

In altre deadline del mercato meno movimentate rispetto a quella appena passata, il possibile ritorno di Kevin Durant ai Golden State Warriors e il suo rifiuto a una "reunion" con Steph Curry e Draymond Green avrebbe dominato le discussioni riguardo alla NBA per settimane. Invece una delle storie più interessanti dell’ultimo mercato è passata quasi in sordina, spenta sul nascere dalla decisione di KD di non tornare sulla Baia, facendo saltare uno scambio già molto ben indirizzato che avrebbe portato Jimmy Butler a Phoenix. Dopo diverse speculazioni dietro al no di KD, tra cui la voce che avesse molte riserve a diventare di nuovo compagno di squadra di Draymond Green dopo aver condiviso con lui lo spogliatoio dal 2016 al 2019, è stato il due volte MVP delle Finals a spiegare il suo ragionamento. "La gente dice sempre cose assurde su di me" ha detto Durant a Malika Andrews di ESPN in un’intervista esclusiva. "Ma il vero motivo per cui non volevo tornare è semplicemente che non volevo essere scambiato a metà stagione. Non ho niente contro il mio passato con gli Warriors, e non ha niente a che fare con Draymond. Molto semplicemente non volevo muovermi, e volevo vedere cosa possiamo fare qui a Phoenix nel resto della stagione. Sono contento di essere ancora qui". Parole che, tutto sommato, non chiudono a un possibile ritorno in estate, quando in tanti si aspettano che l’avventura di KD in Arizona giunga alla conclusione.