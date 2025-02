Nella storia dello Slam Dunk Contest c’è un solo giocatore che ha totalizzato tanti “50” quanti Mac McClung: si tratta di Aaron Gordon, che insieme al giocatore degli Osceola Magic ne ha raccolti ben 8 in tre partecipazioni. Peccato che McClung abbia vinto tutte e tre le volte in cui ha partecipato e Gordon, notoriamente, neanche una volta, pur dando vita insieme a Zach LaVine nel 2016 a una delle gare più memorabili di sempre. Proprio memore di quell’esibizione a Toronto, nei minuti successivi alla vittoria di McClung Ja Morant ha scritto su X di avere voglia di partecipare, chiamando a raccolta sia LaVine che Gordon. Il primo ha risposto il giorno successivo, dicendo "Penso potrei farlo di nuovo…", mentre quella dell’ala dei Denver Nuggets si è fatta attendere un po’ di più. "Ho ancora qualche salto buono" ha scritto (in verità in maniera più colorita: "I still got some sh*t") su X riprendendo il messaggio di domenica scorsa di Morant, facendo intendere che comunque le capacità di salto sono ancora ben presenti. La domanda è se ci sarà anche la volontà: dopo aver perso in maniera più che controversa nel 2020 contro Derrick Jones Jr., Gordon in maniera polemica aveva annunciato il suo ritiro dalla competizione dicendo "Per me basta così. Avrei dovuto vincere due trofei, ma per me il tempo è finito. Il mio prossimo obiettivo è vincere la gara del tiro da tre". Nei cinque anni successivi ovviamente AG, tiratore da 32.6% da tre in carriera (anche se quest’anno sta tirando col 41.4%), non è mai stato convocato per la gara tra i migliori tiratori della lega; chissà che il ritorno di LaVine e l’ingresso di Morant (oltre che a un lauto compenso economico in caso di vittoria, ben più dei 105.000 previsti attualmente) non possano convincerlo a un clamoroso dietrofront.