LeBron James ha già detto più volte di voler diventare proprietario di una franchigia NBA dopo il ritiro, seguendo quando fatto da Michael Jordan con gli Charlotte Hornets. Ora però a questo progetto indefinito si è aggiunto un particolare non da poco, il luogo. Nel suo show 'The Shop' la star dei Lakers ha detto infatti di volere una squadra a Las Vegas: "I want a team in Vegas", le sue parole molto esplicite. La città del Nevada è stata indicata, insieme a Seattle che tornerebbe dopo l'esperienza Sonics, come la possibile sede di una nuova franchigia all'interno di un progetto di espansione della lega. La data di cui si era parlato è la stagione 2023-24, ma ultimamente Adam Silver ha un po' frenato su questa ipotesi. "Non è una questione di cui stiamo discutendo al momento - ha spiegato il commissioner -, anche se a un certo punto la NBA si dovrà necessariamente espandere non è questo il momento di affrontare la cosa". Il patrimonio di James - cha ha già quote societarie nel Liverpool e nei Boston Red Sox - è stato recentemente valutato da Forbes superiore al miliardo di dollari. Considerando che l'ultima franchigia passata di proprietà nella lega sono stati i Minnesota Timberwolves per 1.5 miliardi, LeBron avrà quindi bisogno di soci per raggiungere il suo obiettivo, ma l'impresa appare del tutto realizzabile. Sicuramente potrà farlo solo dopo il ritiro da giocatore, e visto il suo desiderio di giocare con il figlio Bronny prima di smettere, ci vorrà ancora un po' di tempo.