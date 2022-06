Zion Williamson è eleggibile per firmare questa estate un'estensione di contratto da cinque anni a 181 milioni di dollari. Ma dopo un'intera stagione saltata per infortunio, non mancano i dubbi sul suo futuro. Il vice presidente esecutivo dei Pelicans David Griffin ha però detto di avere le idee chiare sulla possibilità di offrirgli un estensione al massimo salariale. "Non è una grande decisione - ha spiegato - è abbastanza semplice. Il ragazzo ha sempre giocato bene quando è stato in campo, è un giocatore da massimo, è facile". "Siamo molto fiduciosi - ha proseguito Griffin - che vorrà restare qui e penso che raggiungeremo un accordo". Il dirigente non ha però potuto ignorare del tutto la questione infortuni, spiegando che si dovrà trovare il modo per tutelare la franchigia. "Quello che diventa fondamentale - ha detto - per una squadra con una capacità di mercato limitata, è non commettere errori per quanto riguarda il rischio di infortuni. Devi poter essere risarcito in qualche modo in questi casi, ed è giusto. Ma per quanto riguarda la decisione sul fatto che Zion sia o non un giocatore da massimo non ci sono dubbi". Da parte sua Williamson in aprile, dopo mesi di polemiche, aveva già dichiarato di essere assolutamente disposto a firmare un'estensione con New Orleans. "Certo che lo farei, non potrei firmare veloce abbastanza", aveva dichiarato.