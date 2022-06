Capita spesso che una leggenda di una squadra firmi un ultimo contratto di un giorno per poter dire di essersi ritirato con la maglia della franchigia che maggiormente lo ha rappresentato in carriera. Carmelo Anthony a 38 anni non è lontano ormai dalla fine della sua esperienza professionistica, ma per il suo ultimo giro di giostra potrebbe non accontentarsi di un contratto di facciata. Dopo una buona stagione individuale in uscita dalla panchina per i Los Angeles Lakers, su Anthony sarebbero tornati a puntare gli occhi i New York Knicks, squadra con la quale è stato All-Star per sette volte tra il 2011 e il 2017, viaggiando a quasi 25 punti di media e affermandosi come uno dei migliori realizzatori della lega. Quegli anni da prima opzione offensiva sono ormai lontani, ma Anthony potrebbe tornare a New York per ricoprire un ruolo da riserva, come è successo ormai nelle sue ultime due stagioni tra Portland e Los Angeles: secondo quanto riportato dal New York Post, la dirigenza dei Knicks ha già avuto delle discussioni interne sulla possibilità di riportare Melo "a casa", anche se le priorità dell’estate sono la ricerca di una point guard titolare (si è parlato di Jalen Brunson e di Tyus Jones) e risolvere la situazione legata a Julius Randle, reduce da una stagione pessima. Ci sarà spazio però per il romantico ritorno di Melo?