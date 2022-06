BOSTON - Non perché sono le finali, il discorso vale anche in una delle 41 gare di regular season. Se si assiste a una partita al TD Garden di Boston, non si può non rimanere incantati davanti alla reverenza che i tifosi biancoverdi dimostrano verso i loro campioni, di ieri e di oggi. Come lo capisce? Facile: dall'infinito numero di differenti maglie che si possono contare nei corridoi o sugli spalti del TD Garden. Certo, tantissimi n°0 (Jayson Tatum) e n°7 (Jaylen Brown), gli eroi di oggi, e ovviamente un sacco di omaggi al n°34 di Paul Pierce (l'MVP delle ultimi finali vinte, nel 2008) e al n°33 di Larry Bird (per l'ultima dinastia Celtics, quella degli anni '80). Ma - e qui sta il bello del pubblico di Boston - i tifosi sfoggiano con orgoglio anche la maglia n°44 oggi di Robert Williams e ieri di Brian Scalabrine (!), il n°11 di Payton Pritchard (e prima di lui di Kyrie Irving, ma il nome sulle spalle viene cancellato da un pezzo di nastro adesivo), addirittura il n°8 di Jeff Green. E poi sulle spalle di tanti tifosi non manca il n°6, e non potrebbe essere altrimenti: il giocatore più vincente di sempre, Bill Russell, non può "virtualmente" non accompagnare la sua squadra tornata ai palcoscenici che gli spettano.