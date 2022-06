La rivelazione di Davis che sconvolge i Lakers

In un video circolato sui social, il n°3 dei Lakers spiega in maniera confidenziale di non aver tirato più a canestro dallo scorso 5 aprile: più di due mesi lontano dal campo per un giocatore dalle pessime percentuali realizzative, spesso assente causa infortunio e dal quale i Lakers vorrebbero in ogni modo ripartire dalla prossima stagione

La fine della regular season, dopo due mesi di playoff e con le NBA Finals ormai agli sgoccioli, appare come un lontano ricordo, un miraggio lontano relativo a un mondo ormai finito nel dimenticatoio. Tra le squadre che non scendono in campo da due mesi ci sono anche i Lakers - deludenti come poche altre squadre in questo 2021-22, spesso privi di LeBron James e Anthony Davis causa infortunio. Proprio AD ha spiegato che, anche in ragione degli acciacchi fisici, è rimasto a lungo lontano dal parquet - tanto da aggiungere involontariamente in un video che lui “è dallo scorso 5 aprile che non tira a canestro”: un’eternità per un giocatore reduce da una stagione da 40 partite disputate su 82, raccogliendo 23 punti e quasi 10 rimbalzi di media, ma con pessime percentuali con i piedi fuori dal pitturato. Il suo 18.6% dall’arco è stata una delle ragioni che hanno portato le squadre avversarie dei gialloviola a scommettere - con profitto - contro le sue doti di realizzatori, limitando non poco l’opportunità per i compagni di liberare l’area e attaccare il ferro. Qualcosa insomma nei prossimi mesi dovrà cambiare, nella speranza che il n°3 Lakers riprenda a tirare e soprattutto a fare canestro.