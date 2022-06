Lo scorso 12 maggio Montrezl Harrell è stato fermato in macchina dalla polizia di Richmond, in Kentucky, ed è stato trovato in possesso di oltre un kg di marijuana. Le notizie che arrivano dagli USA parlano di 3 librre di stupefacente, circa 1.3 kg. Il centro degli Hornets - scrive lo Charlotte Observer - sarebbe stato fermato perché guidava troppo vicino alla macchina che lo precedeva. La polizia ha quindi sentito odore di erba, e dopo aver perquisito l'auto ha trovato la marijuana in una busta sottovuoto nello zaino appoggiato sul sedile posteriore. Ora il giocatore è stato formalmente accusato di "traffico di meno di cinque libbre di marijuana". Se verrà ritenuto colpevole rischia una condanna fino a cinque anni di prigione. L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 13 luglio alla Corte distrettuale di Madison County. Per ora non sono arrivati commenti né da parte di Harrell - che in estate sarà free agent - o di un suo legale, né da parte degli Hornets.