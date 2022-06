Senza timore di smentita, Marcus Smart ha vissuto fino a questo momento la sua miglior stagione in NBA, non solo per il livello di gioco individuale che ha espresso (vincendo anche il premio di Difensore dell’Anno, il primo dai tempi di Gary Payton a riuscirci) ma anche per i risultati di squadra, arrivando per la prima volta fino alle Finals NBA. Ad accompagnare la sua cavalcata playoff è stato un cambio di look molto particolare, decidendo di tingersi i capelli di verde sin dalla serie contro i Brooklyn Nets e mantenendoli tali negli ultimi due mesi. Una scelta che ovviamente fa riferimento all’iconico verde dei Celtics, ma che Smart ha raccontato durante queste Finals e ha un motivo decisamente personale. "Mia mamma, prima che morisse, ha sempre amato i miei capelli" ha raccontato Smart a Yahoo Sports su sua madre, scomparsa nel settembre 2018 a 63 anni per un cancro. "Le piacevano sempre, che li tenessi con le treccine o li facessi crescere. Anche quando me li sono tinti le è piaciuto, e mi ha sempre detto che avrebbe voluto vedermi in verde. Purtroppo è scomparsa prima, perciò non ha potuto farlo. Ma quando sono cominciati i playoff mi sono detto: 'Lo faccio per lei, li tingo e vediamo come vengono'. Sono piaciuti a tutti, perciò per ora me li tengo".