Wiggins spegne Tatum: le pagelle delle Finals

OTTO PORTER | Come con Iguodala nel 2015, entra in quintetto in gara-4 e Golden State non perde più, anche se non è di certo per il suo impatto in campo visto che non gioca mai più di 15 minuti. Non sporca il foglio, segna due triple sulle tre che si prende, marca chi c’è da marcare e dà il suo contributo sui due lati del campo, anche se non replica più le triple di gara-1. VOTO ALLA SERIE: 6.5