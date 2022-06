Nel corso dei suoi 14 anni di carriera, Jeff Green ha girato la bellezza di 11 squadre, senza mai rimanere per più di due anni consecutivi dopo aver lasciato Oklahoma City nel lontano 2011. Forse è anche per questo che il veterano che compirà 36 anni ad agosto ha deciso di mettere radici: come riportato da ESPN, Green ha esercitato l’opzione da 4.5 milioni di dollari in suo favore per rimanere ai Denver Nuggets, squadra con la quale ha giocato da titolare per ben 63 volte — quinta miglior stagione in carriera — nella passata annata. Con il ritorno a pieno regime di Michael Porter Jr. ci si attende che Green torni ad uscire dalla panchina, vista anche la presenza di Aaron Gordon in quintetto, ma il veterano avrà comunque un ruolo importante per coach Michael Malone, specialmente dopo aver scambiato sul mercato JaMychal Green in cambio della scelta numero 30 al prossimo Draft. I Nuggets si presenteranno ai nastri di partenza della prossima stagione con rinnovate speranze di fare strada nella Western Conference, potendo contare sul due volte MVP in carica della lega Nikola Jokic e il ritorno in campo di Jamal Murray, e avranno ancora bisogno di Green, l'unico giocatore ad aver disputato una finale NBA (nel 2018 con i Cleveland Cavaliers) all'interno del roster.