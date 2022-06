L'anomalia del Draft di quest'anno (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW nella notte di domani, giovedì 23 giugno) deriva dalle sanzioni inflitte dalla lega a due franchigie - Milwaukee Bucks e Miami Heat - che si sono viste negare la propria scelta al secondo giro

Due giri, 30 squadre, 30 chiamate, 60 giocatori scelti: l'aritmetica del Draft NBA (che si svolgerà nella notte di domani al Barclay Center di Brooklyn, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) è semplice ma quella del Draft 2022 presenta un'eccezione che è meglio spiegare. Quest'anno infatti le chiamate totali compiute dal podio dal commissioner per conto delle squadre saranno soltanto 58 e non 60 per un motivo molto semplice: le scelte n°54 e n°55 - appartenenti rispettivamente a Milwaukee Bucks e Miami Heat - non saranno effettuate perché le due franchigie hanno perso il diritto alla selezione in seguito a una sanzione da parte della NBA relativa a un'infrazione di cosiddetto "tempering" (il disturbo di una trattativa di mercato in periodi illegali).