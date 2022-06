Ogni volta che parla, Draymond Green non è certo uno da dichiarazione da zero a zero. Anzi. Specialmente ora che la sua carriera fuori dal campo sta prendendo il volo, ogni volta che parla regala un titolo a chi lo ascolta. E l’ultima occasione è stata particolarmente ghiotta, realizzando insieme a JJ Redick una puntata "crossover" dei due podcast su un palco a New York City. E proprio in quell’occasione la stella dei Golden State Warriors si è lanciata in una dichiarazione ad effetto: "Sono abbastanza sicuro che vinceremo tre dei prossimi quattro titoli NBA", mandando un messaggio al resto della lega. La frase di Green arriva al termine di un discorso più ampio riguardante soprattutto la figura di Steph Curry, ritenuto da Green la vera chiave di volta degli Warriors: "Dal 2019 ha cominciato a prendere davvero sul serio il lavoro in sala pesi. I frutti non si sono visti subito: nel 2020 facevamo schifo e lui si è infortunato alla mano, nel 2021 si sono visti un po’ di più ma facevamo ancora schifo per quanto Steph ci abbia trascinati di peso fino al play-in, che poi non abbiamo superato (che è stato un bene, altrimenti al primo turno ci avrebbero rifilato un cappotto per la prima volta nella nostra storia. Grazie a Dio non è successo). Ma ora siamo arrivati a un punto della sua crescita per cui nessuno lo può fermare e questo ha cambiato la nostra intera organizzazione. E per questo vinceremo tre dei prossimi quattro titoli".