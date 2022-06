Dopo la scelta da parte dei Minnesota Timberwolves, il futuro di Matteo Spagnolo potrebbe presto essere negli Stati Uniti — anche se non per tutta la stagione. Ad anticipare le possibili mosse della franchigia è stato l’allenatore della squadra Chris Finch, che intervenuto in una radio locale ha spiegato le decisioni della franchigia scelta per scelta, visto che oltre a Spagnolo alla 50 sono stati scelti anche Walker Kessler alla 22, Wendell Moore alla 26 e Josh Minott alla 45. Proprio la presenza di altre tre scelte al Draft potrebbe precludere le porte del roster a Spagnolo, lasciandolo in Europa almeno per un altro anno: "Quando hai così tante scelte è difficile metterle tutte a roster, ma teniamo sempre aperte le nostre opzioni" ha spiegato Finch parlando dell’azzurro. "In questo momento siamo più indirizzati verso il lasciarlo in Europa, ma verrà a giocare la Summer League ed è la cosa più importante, perché potremo vederlo qui con noi e valutarlo da vicino". Se quindi si può contare sulla presenza di Procida in campo a Las Vegas nel mese di luglio, è ancora da definire la situazione di Gabriele Procida coi Detroit Pistons, anche se pure nel suo caso sembra che l'opzione più percorribile sia quello dello "stash" in Europa almeno per un altro anno.