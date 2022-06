Dopo 10 anni nelle lega, tutti passati a Washington, Bradley Beal è pronto a monetizzare firmando un contratto pesante per i prossimi anni. La terza stella al Draft 2012 ha infatti deciso di non esercitare la sua player option da 36.4 milioni per il 2022/23 e di diventare free agent. Le strade che si aprono ora sono due: quella economicamente più vantaggiosa, e più probabile, è quella di firmare un contratto al massimo salariale da cinque anni con Washington, che potrebbe garantirgli circa 258 milioni di dollari. L'alternativa sarebbe firmare per un anno in meno e meno soldi con un'altra franchigia, magari con l'obiettivo di giocare in una squadra in grado di competere per il titolo. Washington infatti non riesce a vincere un turno di playoff dal 2017 (Beal stesso non ha mai disputato in carriera una semifinale di conference). Dopo aver chiuso l'annata 2020-21 a 31.3 punti di media - secondo miglior realizzatore NBA dietro ai 32.0 punti di Steph Curry - quella appena trascorsa è stata una stagione travagliata per Beal, chiusa con 8 punti di media in meno, le peggiori percentuali al tiro dal 2016 a oggi, dopo essere stato costretto dagli infortuni a saltare più della metà (42) delle 82 gare di stagione regolare. Un calo che però sembrarebbe non preoccupare Washington: 29 anni appena compiuti Beal è ancora nel pieno della sua carriera e gli Wizards sembrano intenzionati a blindarlo. E quella di rimanere a Washington dovrebbe essere anche la sua scelta.