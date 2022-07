Una squadra che certo non è rimasta alla finestra al via della free agency 2022 è Philadelphia. La mossa più importante del front office dei Sixers è quella che ci si attende nel weekend, ovvero la rinegoziazione di un nuovo contratto con James Harden, mentre già nei giorni precedenti lo scambio con Memphis aveva visto l'addio a Danny Green per favorire l'arrivo nella "città dell'amore fraterno" di De'Anthony Melton. Ma allo scattare della mezzanotte che ha segnato l'avvio della free agency 2022, nel giro di poche ore i Sixers hanno messo a segno altri due colpi, assicurandosi un veterano come P.J. Tucker (in uscita da Miami) e un altro pezzo importante per la rotazione di coach Doc Rivers come Danuel House (in campo solo 25 partite con la maglia dei Jazz la scorsa stagione). Tucker e House però si conoscono già molto bene, per aver giocato assieme agli Houston Rockets per due anni e mezzo, dopo essere approdati in Texas entrambi nella stagione 2018-19. Quell'anno, sotto coach Mike D'Antoni, Houston finì con il miglior record di lega (65 vinte, 17 perse) guidata in campo proprio da quel James Harden che ora Tucker e House ritrovano a Philadelphia. Insomma, i Sixers 2022-23 somiglieranno molto ai Rockets 2018-19 - almeno per tre dei loro giocatori a rotazione. Harden quell'anno finì come capocannoniere NBA a oltre 30 punti di media, Tucker giocò in quintetto tutte le 82 partite di regular season mentre House, titolare in 13 delle 39 gare disputate, tirò con oltre il 41% da tre fermandosi appena sotto i 10 punti di media a sera.