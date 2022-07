Quando Anthony Davis è entrato nella NBA nel 2012 (fresco di titolo NCAA con Kentucky) molti vedevano nell'ex Wildcats un possibile erede di Kevin Garnett , già nella fase conclusiva della sua carriera. L'estrema versatilità , il talento straordinario, la capacità di essere decisivi tanto in attacco quanto in difesa sembrava accomunarli. Una cosa forse invece no: la rabbia agonistica . Se Garnett ne ha fatto la sua bandiera, Davis spesso sembra dare l'impressione di avere un approccio molto più morbido alla competizione NBA. Anche recentemente, ad esempio, il n°3 gialloviola ha ammesso di non aver toccato un pallone per oltre due mesi dopo la fine della stagione dei suoi Lakers e quelle parole non sono andate giù proprio a Garnett : "Ma come non hai preso in mano un pallone per tutto quel tempo? Ma come fai?", ha detto KG durante il suo show "KG Certified", come rivolgendosi direttamente a Davis.

Garnett: "AD deve prendere la torcia delle mani di LeBron"

"Ora voglio dirgli due cose: voglio che si presenti al training camp nella miglior forma possibile, più in forma di qualsiasi altro giocatore e voglio che il suo obiettivo per la stagione sia quello di vincere il premio di MVP 2022-23. Ha tutto per riuscirci ed è quello per cui è andato a Los Angeles, per prendere la torcia dalle mani di LeBron, che l'ha avuta per oltre un decennio, ed essere lui il n°1 nei prossimi anni". Un ruolo per cui al momento Davis non sembra pronto, ed è proprio questo quello che manda in bestia Garnett. "Non ci sono motivi per cui non sia uno dei primi 10, forse 5 giocatori NBA", dice KG, che poi conclude con una considerazione che non può non essere letta anche come una velata critica: "Può essere molto più forte di quello che sta dimostrando. Potrebbe essere l'MVP di questa lega - anzi: dovrebbe esserlo".