Il margine di manovra sul mercato dei Los Angeles Lakers è sempre quello che è - con tre giocatori ( LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook ) a libri paga il prossimo anno per un totale di oltre 131 milioni di dollari . Per questo le quattro addizioni fatte al roster gialloviola nelle prime ore di free agent vedono tre contratti annuali e un biennale . Raggiungono i Lakers Lonnie Walker IV , provenienza Spurs, firmato per un annuale a 6.5 milioni di dollari; il centro Damion Jones , l'ultimo anno a Sacramento, già visto ai Lakers per 8 gare nella stagione 2020-21, l'unico titolare di un biennale; Juan Toscano-Anderson , che da San Francisco (dove ha contribuito seppur martinalmente nei playoff al titolo NBA degli Warriors) resta in California scendendo a sud con un contratto annuale; e Troy Brown , strappato ai Chicago Bulls con un altro accordo solo per la stagione 2022-23.

La lunga amicizia tra Lonnie Walker IV e Troy Brown

In particolare a unire Brown e Walker IV ci sono non solo lo stesso anno di ingresso nella NBA (a tre chiamate di distanza al Draft 2018, la n°15 per il primo, la 18 per il secondo) ma anche un'amicizia che risale a due anni prima, e a un viaggio compiuto alle Bahamas per partecipare a un super torneo AAU (con loro c'erano anche P.J. Washington e Wendell Carter Jr.). I due poi si sono ritrovati uno di fronte all'altro sul parquet dello United Center di Chicago l'anno dopo, al McDonald's All-American game del 2017, con Walker IV autore di 14 punti per l'Est e Brown di 17 per l'Ovest, vincente di due punti. I due erano stati visti anche allenarsi assieme recentemente proprio a Los Angeles, quella che ora diventerà la loro casa, e a unirli - ma questo forse non è proprio un caso - è anche l'agenzia che li rappresenta, quella Klutch Sports fondata da Rich Paul che tra i clienti già conta LeBron James e Anthony Davis.