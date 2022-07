È passata ormai più di una settimana da quando Kevin Durant ha reso noto ai Brooklyn Nets la sua volontà di essere ceduto sul mercato, ma per il momento ancora tutto tace. Le ultime notizie riportate da ESPN parlano di uno stallo dovuto soprattutto alle altissime richieste dei Nets (che vogliono "uno dei più grandi pacchetti nella storia della NBA", secondo Adrian Wojnarowski) e i quattro anni di contratto pieni di KD, che permettono a Brooklyn di operare con tutta la calma del mondo. Nell’attesa che il suo futuro si delinei — e non è nemmeno detto che a questo punto sia lui che Kyrie Irving non rimangano in squadra —, Kevin Durant ha però cominciato a non rispondere più al telefono. È quello che riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, uno dei reporter più vicini ai giocatori (in particolare Damian Lillard, ma non solo), che ha raccontato di come KD "sia sparito nel nulla" e non risponda più alle chiamate delle altre stelle della lega che lo cercano per capire quali sono le sue intenzioni o se possono convincerlo a unirsi a loro. "Da quando ha richiesto la trade non ha più risposto a nessuno, parla solo con quelli del suo 'inner circle'. Le uniche volte che lo vedete è quando risponde a qualcuno su Twitter. Ma ora come ora non parla con nessuno".