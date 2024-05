È raro vedere Josh Hart disputare meno di 31 minuti in una partita di playoff, specialmente in una che può decidere il passaggio del turno, ma questa volta anche uno come lui ha dovuto alzare bandiera bianca. A 9:53 dalla fine del quarto periodo Hart ha chiesto il cambio (già una notizia di per sé, visto gli incredibili minutaggi disputati in questi playoff) in evidente dolore per un problema agli addominali. Hart si è accasciato in panchina e si è messo un asciugamano sul volto mentre un inserviente gli appoggiava un impacco caldo sull'addome, salvo poi prendere la via degli spogliatoi senza più rientrare in campo. Già privi di Julius Randle, Mitchell Robinson e Bojan Bogdanovic oltre che di OG Anunoby - il quale però ha ricominciato a lavorare in campo, seppur in forma leggera, e potrebbe tornare domenica -, perdere anche Hart sarebbe un colpo durissimo per i Knicks in vista di gara-7, da seguire domenica alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming anche sul sito di Sky Sport.