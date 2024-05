Secondo anno ai Cavs e seconda partecipazione ai playoff per Donovan Mitchell, andando un turno più avanti rispetto alal scorsa stagione (nella quale arrivò l'eliminazione al primo turno contro New York). A Cleveland però le aspettative erano alte, e l'uscita al secondo turno con Boston è stata vissuta come un - almeno parziale - fallimento. E così, all'indomani dell'ultima sconfitta, hanno iniziato a circolare voci su una possibile rivoluzione estiva. In discussione è finito - come spesso accade - l'allenatore J.B. Bickerstaff, dal 2020 head coach dopo quelli passati da assistente. Ma a tenere banco è stato da subito anche il futuro della stella della squadra. Mitchell ha ancora due anni di contratto, ma il secondo è una player option, a cui potrebbe rinunciare per rendersi free agent nell’estate 2025. Se non arrivasse quindi un'estensione la franchigia potrebbe volerlo scambiare per non rischiare di perderlo a per niente fra un anno. E l'idea iniziale che il giocatore fosse 'scontento' della sua situazione ai Cavs ha alimentato questa ipotesi. Ora però lo stesso Mitchell ha detto la sua, come riportato dal celebre insider NBA Adrian Wojnarowski. "Ho parlato con lui - ha spiegato il giornalista - e mi ha detto che non è scontento di nulla e di nessuno, e che a Cleveland è felice, e lo è stato da quando è arrivato (nel 2022)". Parole che rassicurano sicuramente i tifosi dei Cavaliers, anche se ovviamente non è ancora deciso nulla. E se Mitchell dovesse rimanere sembra probabile un addio di Darius Garland, con il suo agente che ha fatto sapere dell'intenzione del giocatore di cambiare aria in caso di una permanenza di Spida.