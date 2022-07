In una situazione di stallo quasi totale, con Brooklyn che continua a rimandare e attende l’offerta giusta per passare all’incasso dopo le richieste di Kevin Durant e Kyrie Irving di andare via, ogni mossa da parte della dirigenza Nets viene analizzata in ogni minimo dettaglio: per quello non poteva passare inosservata la scelta dei giocatori da inserire come immagine per lanciare gli abbonamenti della stagione 2022-23. Alla fine a New York hanno optato per quattro giocatori: Joe Harris - diventato ormai veterano e simbolo della squadra -, Ben Simmons (che a Brooklyn sperano di rivedere finalmente in campo dopo una stagione a dir poco complicata e senza mettere piede sul parquet), il giovane talento Cam Thomas e soprattutto Kevin Durant. Già, nonostante le voci, i Nets hanno aggiunto anche la sua immagine, facendo invece fuori quella di Kyrie Irving - considerato ormai da tutti un ex giocatore di Brooklyn che in qualche modo andrà via e lascerà la squadra. Discorso diverso invece per KD, come testimoniato da una scelta che potrebbe essere letta come un’indicazione di mercato. Irving parte e Durant resta? Staremo a vedere.