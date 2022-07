28/60

No, no, no: troppo bella per essere vera per i Lakers questa ipotesi di Bleacher Report, anche perché in tutto questo conto mancano un bel po' di scelte (e i Lakers non possono andare oltre la chiamata al primo giro del 2027 e del 2029): esattamente da dove arrivano tutti questi asset futuri per liberarsi di Westbrook e mettere dentro Irving e Harris? Complicato che tutto ciò si realizzi