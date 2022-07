NBA da record: superati i 10 miliardi di entrate

NBA

È sempre LeBron il più ricco di tutti. CLASSIFICA

Conti in tasca ai giocatori più ricchi della NBA, tra i guadagni che arrivano direttamente dai loro stipendi (dai contratti con le rispettive squadre) e quelli originati fuori dal campo (endorsement pubblicitari o quote di proprietà). L'anno scorso - per il settimo anno in fila! - LeBron James era stato incoronasto da 'Forbes' come l'atleta NBA che incassava più di tutti. Ecco la top 10 aggiornata per la stagione 2021-22

2020-21: IL RE ERA LEBRON JAMES | Ogni anno la rivista "Forbes" fa i conti in tasca alle superstar NBA, sommando i guadagni realizzati in campo (con i contratti firmati con le rispettive squadre) a quelli ottenuti con accordi di sponsorizzazione o a vari titoli di investimento fuori dal campo. Una classifica che l'anno scorso vedeva primeggiare LeBron James, che ai 31.5 milioni di dollari incassati dai Lakers ne aggiungeva 65 in endorsement pubblicitari o in quote di partecipazione (per un totale di 96.5 milioni). Ecco la Top 10 aggiornata.

2021-22 | 10. JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT: 47 MILIONI DI DOLLARI | 36.0 DA MIAMI + 11.0 IN ENDORSEMENT | Gli Heat gli hanno appena esteso (generosamente) il contratto, ma fuori dal campo Jimmy "Buckets" va alla grande, grazie agli accordi con il colosso cinese Li-Ning, con TAG Heuer (orologi) e Jaybird (cuffie e auricolari wi-fi). E poi ha lanciato la sua Bigface company, il brand di caffé più cool del momento