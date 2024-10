JJ Redick studia filmati anche all’autolavaggio

Baron Davis è una leggenda della città di Los Angeles, e pur avendo giocato in carriera solamente ai Clippers rimane una figura di riferimento per la città degli angeli. Attraverso il suo profilo su X, il due volte All-Star ha fatto sapere di aver avuto un incontro decisamente inconsueto: "Ho appena incrociato JJ Redick all’autolavaggio. Stava guardando filmati delle partite sul suo portatile. I Lakers sono in grandi mani! #dedication". Il tweet ha ricevuto un milione e mezzo di visualizzazioni sul social ed è stato riportato anche al diretto interessato, il quale ha spiegato la circostanza che lo ha portato a portarsi il lavoro anche fuori casa. "Eravamo in back-to-back, perciò ho passato la sera prima e il mattino seguente a guardare filmati su ciò che avevamo fatto e ciò che ci attendeva. I miei figli avevano una partita di pallacanestro nel pomeriggio e l’autolavaggio è dietro casa, perciò ho cercato di usare il tempo nella maniera più efficiente possibile. Guardo tanti filmati, ma non è normale che io lo faccia anche in pubblico. In ogni caso grazie, Baron" ha concluso Redick, confermando così la sua immagine da "malato di pallacanestro" che finora sta dando buoni frutti, visto che i Lakers sono partiti con tre vittorie e zero sconfitte come non accadeva dal 2010-11, quando da campioni in carica cominciarono 8-0.