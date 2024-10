La statua di Miami per Wade non assomiglia a Wade

I Miami Heat hanno ufficialmente svelato la statua raffigurante Dwyane Wade, che da oggi in poi accoglierà i tifosi all'esterno del Kaseya Center. Su Internet però in molti hanno notato che il volto di Wade non è stato proprio raffigurato alla perfezione, facendo nascere decine di meme spassosi. Per Wade, discretamente commosso all'inaugurazione, si tratta però di una delle migliori statue mai create

La data era stata segnata sul calendario già da molto tempo e il giorno è finalmente arrivato: i Miami Heat hanno svelato la statua raffigurante Dwyane Wade , che da oggi in poi accoglierà i tifosi della squadra all'esterno del Kaseya Center. Si tratta della prima statua nella storia della franchigia ed è accompagnata da un muro sul quale sono ricordati tutti i riconoscimenti e i trofei raggiunti da Wade nella sua decorata carriera in Florida, a partire dall'introduzione nella Hall of Fame nel 2023. A fare notizia però non è stata tanto la posa della statua (è stata scelta la classica esultanza "This is my house" di Wade), quanto le fattezze del suo volto: a essere generosi e comprensivi, siamo molto lontani da una reale somiglianza con il tre volte campione NBA , tanto che sui social si sono sprecati i meme per prendere in giro la realizzazione curata dagli scultori Oscar León e Omri Amrany, gli stessi delle statue (tra le tante) di Michael Jordan a Chicago e di Kobe Bryant a Los Angeles.

Wade: "Chi è quel tizio?". Poi però dice: "Una delle migliori statue di sempre"

Dwyane Wade ha avuto una reazione un po' a metà quando è stata svelata la statua, un po' orgoglioso e un po' interdetto come tutti davanti a quel volto che somiglia a tanti, ma ben poco a Wade. "Wow, è incredibile... chi è quel tizio?" ha detto al microfono cercando di smorzare un po' l'imbarazzo dopo che il telo è stato fatto calare. Successivamente in conferenza stampa ha aggiunto: "Quando l'ho vista ho pensato 'È bellissimo'. So di essere di parte, ma penso che sia una delle migliori statue mai create per quello che rappresenta per noi e per me". D'altronde non poteva mettersi certo a criticare una statua sulla quale, stando almeno ai creatori del Rotblatt Amrany Studio, ha avuto parola: "Abbiamo cercato di migliorare ulteriormente quello che abbiamo fatto in passato in termini di design, esecuzione e composizione" hanno detto all'emittente 7 News Miami. "Wade ne è uscito molto felice. Nella sua ultima visita ha visto tutto quello che voleva vedere, abbiamo fatto tutti gli aggiustamenti che aveva chiesto". Insomma, se la statua è venuta così, è anche per colpa dello stesso protagonista, che pure aveva dichiarato: "Sono molto vanitoso, perciò se il mio sopracciglio era storto, glielo ho fatto sapere".