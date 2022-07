Tacko Fall ai liberi: Dinwiddie e McGee lo imitano

SUMMER LEAGUE

Spagnolo 4 punti coi Bucks, sfida Holmgren-Murray

Terza partita in G-League per il giovane talento azzurro dei T’Wolves, autore di 4 punti nei 13 minuti giocati in uscita dalla panchina nella sconfitta contro Milwaukee. Dominante Keegan Murray nonostante il ko dei Kings contro i Thunder, autore di 29 punti contro un silente Chet Holmgren: di seguito i risultati e gli highlights della sette partite della notte di Summer League

MILWAUKEE BUCKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 87-75 | Seconda sconfitta in Summer League per Minnesota che perde contro Milwaukee che si gode tra gli altri i 15 punti di MarJon Beauchamp (scelto al primo giro all’ultimo Draft), oltre ai 18 punti e 15 rimbalzi di Mamukelashvili. Crollano nel finale i T’Wolves, segnando soltanto 12 punti nell’ultima frazione e non riuscendo a incidere

Parte dalla panchina Matteo Spagnolo (dopo essere stato inserito anche in quintetto nei giorni scorsi), ritagliandosi spazio per 13 minuti in cui chiude con quattro punti a referto e 2/5 al tiro, trovando un passaggio vincente e non riuscendo a incidere come avrebbe voluto in un match in cui raccoglie -9 di plus/minus