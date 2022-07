Dell'apparizione di LeBron James alla Drew League si è già detto e scritto tutto. I suoi 42 punti e 16 rimbalzi (buoni per il titolo di "giocatore della partita"); le sue parole sullo stato di salute ("Mi sento al 100%"); le sue emozioni ("Bellissima energia, dall'inizio fino alla fine"). Ma forse ancora più incredibile che per lui, la giornata è stata senza dubbio indimenticabile per quei giocatori che, magari per pochi minuti, si sono ritrovati a giocare al fianco o a dover marcare forse il più forte giocatore nella storia della pallacanestro mondiale. Tra cui c'era gente normale, magari ex giocatori di college oggi costretti a fare altro per campare o al massimo capaci di strappare qualche contratto in giro per il mondo per continuare a inseguire un sogno. È il caso ad esempio di Dion Wright, uscito da St. Bonaventure nel 2016 e che da allora ha iniziato un pellegrinaggio col pallone sotto braccio che lo ha portato nella seconda divisione giapponese, a Cipro, Israele, Libia e anche in Ucraina. In campo per i Black Pearl Elite, Wright (diventato suo malgrado un meme perché, con gli occhi fuori dalle orbite, ha provato in ogni modo a fermare LeBron) ha fatto sapere le sue sensazioni dal suo account Twitter, esprimendo un'opinione tanto curiosa quanto incontrovertibile: "Lui ne ha messi 40, io ho finito a 20: per ogni due punti suoi, io ne ho segnato uno. Si tratta di un giocatore che passa una volta solo nella vita, noi non avevamo neppure un giocatore NBA in squadra, loro ne avevano due, eppure alla fine abbiamo perso solo di due punti", ha postato Wright prima di concludere: "Se LeBron non avesse giocato avremmo vinto noi di sicuro". Con i "se" e con i "ma", è risaputo, non si fa la storia, ma la logica di Wright non fa una piega: e i suoi Black Pearl Elite, proprio come i Cheaters di DeMar DeRozan, erano arrivati alla sfida diretta imbattuti (5 vitttorie, 0 sconfitte).