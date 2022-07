Giannis in campo con la Grecia a Euro 22 e su Sky

Il due volte MVP e campione NBA 2021 con i Milwaukee Bucks scenderà in campo con la nazionale greca nel girone di Milano che vede impegnata anche l'Italia: una delle tante stelle sul parquet per gli Europei 2022 in onda a settembre sui canali Sky Sport

Una grande notizia per lo spettacolo e per gli Europei di Basket 2022 di settembre: Giannis Antetokounmpo ha confermato la sua presenza in campo con gli ellenici, una delle squadre inserite nel girone dell’Italia che dovrà così vedersela contro il due volte MVP NBA e campione 2021 con i Milwaukee Bucks. Il diretto interessato in realtà aveva già sottolineato nei giorni scorsi la sua intenzione di tornare in Nazionale - con cui ha fatto le sue ultime apparizioni nel 2019 ai Mondiali - e nelle ultime ore è arrivata la conferma del presidente della federazione greca Vaggelis Liolios, felice di avere a disposizione uno dei migliori giocatori europei al pari dei vari Luka Doncic, Nikola Jokic e Rudy Gobert (che dovrebbero anche loro far parte, a meno di sorprese, di un europeo che si preannuncia spettacolare). La data da segnare a questo punto sul calendario è già fissata: 3 settembre, Italia-Grecia al Forum D’Assago a Milano - un match come tutti gli altri degli Azzurri e non solo da seguire sui canali Sky Sport.