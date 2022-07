Le bandiere nello sport di oggi non esistono più, si dice. E poi c'è Damian Lillard. Fedelissimo ai suoi Blazers, da sempre, fin dall'ingresso nella lega. Una squadra, una società, una comunità che ama alla follia - ricambiato (anche a fior di milioni di dollari, sia chiaro). Una scelta difficile, quella di una superstar, quando sceglie di legarsi per sempre a una squadra di un mercato magari non certo dominante: qualcuno ce la fa, e porta il titolo in città (Dirk Nowitzki a Dallas), qualcun altro, più spesso, no (John Stockton nello Utah? Reggie Miller a Indianapolis?). Ne ha parlato recentemente anche J.R. Smith, che di titoli NBA ne ha vinti due - uno a Cleveland nel 2016, l'altro ai Lakers nel 2020, sempre al fianco di LeBron James - e che intervenuto al podcast "No chill" di Gilbert Arenas della situazione Lillard ha detto: "Amo Dame. Adoro il suo gioco. E lo rispetto per quello che sta facendo. Allo stesso tempo però mi chiedo: 'Finirai per marcire a Portland per tutta la tua carriera?'. Sei davvero incredibile...".