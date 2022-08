Per sua stessa ammissione, Anthony Edwards è "la persona con più sicurezza nei suoi mezzi al mondo". Una fiducia nelle sue capacità che deriva dai suoi fratelli, che lo spingevano a diventare il migliore in tutto quello che fa, anche nel bowling dove ha rivelato di avere aspettative altissime per se stesso ("Voglio fare un 300 e 13 strike di fila prima della fine dell’estate"). Ovviamente però la pallacanestro è in cima agli obiettivi della giovane stella dei Minnesota Timberwolves, che ha già obiettivi ambiziosi per la prossima stagione: "Personalmente, voglio essere titolare all'All-Star Game" ha rivelato in un’intervista con Complex. "Voglio far salire tutte le mie cifre, voglio vincere un sacco di partite e fare strada ai playoff". Quando gli è stato chiesto quanto tempo gli serve per essere considerato tra i migliori giocatori della lega, Edwards non ha avuto dubbi: "Mi serve solo un altro anno. Al termine di questa stagione, sarò nella conversazione per essere il migliore". E anche le aspettative per la sua squadra sono di pari livello: "Sono d’accordo con Karl-Anthony Towns: con l’aggiunta di Rudy Gobert, c’è più pressione su di noi. Perciò quest’anno sarà titolo o fallimento. Lo scorso anno abbiamo regalato la serie ai Memphis Grizzlies: avevamo vinto ogni partita, non so come è potuto succedere che perdessimo". E se pensate che pallacanestro e bowling siano i suoi soli obiettivi, forse non lo avete visto recitare (alla grande) nel film Hustle con Juancho Hernangomez e Adam Sandler: "L’Oscar? Certo, cercherò di vincere dei premi anche nel cinema". La strada è segnata, e l’ambizione di certo non manca.