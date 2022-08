Il Michael Jordan con in mano una racchetta da ping pong all’interno del mondo NBA? A sentirlo parlare non ci sono dubbi: è Duncan Robinson, talmente tanto sicuro di sé che qualcosa di vero dovrà pur esserci. “Sono il miglior giocatore di ping pong in NBA, per distacco: lo ripeto, perché voglio che sia chiaro. Nessuno si avvicina al mio livello”. Neanche Meyers Leonard, riconosciuto da molti (e pare anche da alcuni front office) come un talentuoso giocatore di ping pong: “No no, non c’è storia: gli voglio bene, ma l’ho sfidato un sacco di volte e sono nettamente più forte”. Stesso discorso per il testa a testa contro Franz Wagner - altro giocatore molto accreditato e quotato in ambito NBA - e soprattutto stesso risultato: a vincere è sempre Duncan Robinson, specialista nel tiro da tre punti e a questo punto uomo da battere anche con una racchetta in mano.