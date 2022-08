Presto (a partire dal 1 settembre) lo vedremo protagonista sul parquet del Forum di Assago con la maglia della sua Grecia contro la nazionale italiana a EuroBasket 2022 (un'esclusiva Sky Sport). Ma già da oggi Giannis Antetokounmpo sbarca in Italia, non fisicamente ma con l'uscita in tutte le librerie dell'edizione italiana (pubblicata da add editore) della celebrata biografia firmata da Mirin Fader - già best seller negli Stati Uniti - intitolata semplicemente "Giannis - L'incredibile ascesa di un campione". E l'ascesa di cui parla il titolo è davvero incredibile anche solo fermandosi a guardare gli ultimi anni della vita e della carriera del talento greco di origini nigeriane: MVP NBA nel 2019 una prima volta e poi ancora nel 2020 (quando ha vinto anche il premio di miglior difensore della lega), nel 2021 ha coronato il sogno di vincere l'anello NBA (solo il secondo nella storia dei suoi Milwaukee Bucks) venendo anche incoronato MVP di quella serie finale contro i Phoenix Suns. Ma nelle pagine scritte da Fader c'è molto di più di questo, perché la rincorsa a questo tipo di successo - come ormai è risaputo - parte da molto lontano, da una condizione di immigrato irregolare e apolide (cittadino senza passaporto) per le strade di Sepolia, il quartiere di Atene dov'è cresciuto insieme a mamma Veronica, papà Charles (poi scomparso) e ai suoi fratelli (due dei quali oggi sono con lui sia in NBA che in nazionale). Nella versione italiana della biografia pubblicata da add editore gli aneddoti della "favola" di Giannis Antetokounmpo sono praticamente infiniti (e moltissimi inediti) a riempire un volume di 446 pagine che non lascia nessun aspetto della vita del campione dei Bucks inesplorato, né per quanto riguarda la sua vita personale che quella professionale.