Su concessione dell'editore pubblichiamo qui di seguito un estratto esclusivo di "Giannis - L'incredibile ascesa di un campione", il libro scritto dalla giornalista USA Mirin Fader da oggi disponibile anche in edizione italiana

Dopo la pausa per l’All-Star Game, Kidd andò a parlare a Giannis prima della partita contro Atlanta: «Stasera giocherai da playmaker. Sarai tu a portare la palla». Lui rispose soltanto: «Va bene coach, ci sono». Era nervoso ma non lo fece vedere perché voleva che il coach sapesse che non aveva paura [...] Giannis stava sbocciando come playmaker, dargli quel ruolo era stata una grande idea. Ora era più aggressivo, nel mese seguente realizzò quattro triple-doppie, la prima delle quali contro i Lakers di un Kobe Bryant alla sua ultima stagione. In quella gara Giannis fu magnifico: guidò la squadra, andò in post, fu inarrestabile, chiudendo con 27 punti, 12 rimbalzi, 10 assist, 4 stoppate e 3 recuperi nella vittoria dei Bucks. Dopo la gara Kobe disse ai giornalisti che Giannis aveva il potenziale per essere un grande giocatore, che aveva fisico e intelligenza e che sarebbe stata solo questione di tempo e di credere in sé stesso. Kidd, quindi, porto Giannis in una saletta privata dei Lakers per parlare con Kobe. Giannis fissava il suo idolo, che se ne stava davanti a lui e non poteva immaginare che cosa avesse significato per il giovane greco indossare un paio di Nike “Kobes”, quelle rosse e bianche, dividendole con il fratello Thanasis. La prima volta che Giannis aveva visto in tv una partita di playoff, a Sepolia, lo aveva fatto in un Internet café con suo fratello. Era tra i Lakers di Kobe e i Celtics di Paul Pierce. “Merda”, pensò Giannis. “Jason Kidd e Kobe Bryant? Sto davvero parlando con queste persone?”.