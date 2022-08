La recente decisione della NBA, comunicata dal commissioner Adam Silver, di ritirare permanentemente - per tutte le franchigie - il n°6 appartenuto a Bill Russell ha incontrato reazioni in gran parte positive ma allo stesso tempo ha scatenato un dibattito parallelo: la lega dovrebbe fare lo stesso per Kobe Bryant (scomparso tragicamente a fine gennaio 2020)? Una proposta che non sembra incontrare i favori di una leggenda del passato come Julius Erving (che ha anche giocato col padre di Kobe, Joe "Jellybean" Bryant): "Amo Kobe, sia chiaro - ha detto l'indimenticabile "Dr. J" - ma non credo che la sua situazione debba essere paragonata a quella di Russell. L'addio a Kobe è ancora troppo fresco, magari in quest'ottica lo si può valutare più avanti col tempo. Bill aveva 86 anni, ha vinto quello che ha vinto, da giocatore e da allenatore, è stato un campione e un esempio tanto in campo quanto fuori. Sinceramente non inizierei nemmeno a paragonare Kobe Bryant a Bill Russell", ha detto Erving.