L’arrivo di Cam Reddish ai New York Knicks lo scorso gennaio ha colto di sorpresa molti osservatori, ma ancor più sorprendente è stato il modo in cui (non) è stato utilizzato. Da quando l’ex giocatore di Atlanta è arrivato a New York, infatti, ha visto pochissimo il campo, venendo schierato appena 15 volte per meno di 15 minuti a partita, di gran lunga meno rispetto alle sue medie in maglia Hawks. E dire che Reddish aveva spinto per andarsene dalla Georgia proprio per giocare di più e guadagnarsi un posto da titolare, cosa che invece coach Tom Thibodeau non gli ha concesso neanche una volta, non vedendo più il campo dal 7 marzo in poi anche in una squadra che non aveva più niente per cui giocare. Per questo motivo Reddish ha fatto capire a chiare lettere di volersene andare: secondo quanto scritto dal New York Post, Reddish vuole un ruolo più grande da un’altra parte e la sua destinazione potrebbero essere i Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola aveva già cercato di prenderlo nel corso della passata stagione e lo avrebbe voluto nell’ipotetico scambio a tre che avrebbe portato Donovan Mitchell a New York e Russell Westbrook agli Utah Jazz (per essere tagliato). E anche se quello scambio è ormai definitivamente saltato, L.A. potrebbe usare una delle scelte a disposizione per imbastire uno scambio separato con i Knicks, che ne hanno investita una lo scorso gennaio per prenderlo da Atlanta. "I Knicks non avevano un piano per lui: lo hanno preso senza pensarci e ancora non ne hanno uno. Vorrebbe avere un’opportunità più grande da un’altra parte" ha detto una fonte NBA al New York Post. Con una free agency che lo attende a fine anno, il prodotto di Duke potrebbe presto spingere per fare il salto da costa a costa.