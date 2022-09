Contrariamente alla prima diagnosi, l’infortunio di Danilo Gallinari è più grave del previsto: per lui si tratta di rottura del legamento crociato anteriore, come riportato da Shams Charania di The Athletic. La sua prima stagione con la maglia dei Boston Celtics rischia di concludersi prima ancora di cominciare

Ci sono brutte notizie per Danilo Gallinari e per i Boston Celtics. L’infortunio subito dall’azzurro nella partita di sabato scorso per le qualificazioni ai Mondiali contro la Georgia, infatti, è più grave rispetto alla diagnosi iniziale. Per Gallinari non si tratta di una lesione del menisco, ma di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo stesso infortunio subito nel 2013 con la maglia dei Denver Nuggets, come riportato da Shams Charania di The Athletic. Per il 34enne lodigiano si prospetta una stagione interamente lontano dai parquet, dato che i tempi di recupero da un infortunio di questa gravità richiedono solitamente circa un anno di stop. Gallinari ha firmato lo scorso luglio un contratto di due anni con i Celtics a 13.3 milioni di dollari complessivi, con opzione a suo favore sul secondo anno dell’accordo. Al suo posto, secondo le ultime notizie, i biancoverdi starebbero pensando alla firma di Carmelo Anthony, ancora libero sul mercato dei free agent.