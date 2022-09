Dopo 16 anni passati in NBA e due titoli conquistati (seppure il secondo con un ruolo di contorno), JR Smith ha appeso le scarpette al chiodo e si è dato a una nuova carriera nel golf, iscrivendosi a North Carolina per poter giocare a livello universitario. Nel corso dei suoi tour sui campi da golf dello stato ha inevitabilmente finito per incrociare anche Michael Jordan, avido giocatore di golf sin dai suoi tempi in NBA, e ha raccontato come sono andate le loro interazioni. Smith ha raccontato di essersi sentito come un ragazzino quando incontra il suo idolo, ma che si è reso presto conto che MJ non ha perso il fuoco competitivo dei suoi anni migliori. "Il primo giro abbiamo chiuso pari, ma nel secondo mi ha distrutto" ha raccontato. "Trash talking? Non ha smesso di parlare un minuto. Ovviamente scommettavamo durante le buche, e a un certo punto io ho raddoppiato la posta in gioco di cinque in cinque. Solo che ho dovuto specificare: ‘Parliamo di centinaia eh, non di migliaia’. Lui ha risposto 'No no no no certo, so cosa intendi'. che era già una presa in giro. Poi mi diceva: 'Hai avuto una buona carriera. Non una grande carriera, ma una buona sì'". Ci sono centinaia se non migliaia di giocatori NBA che farebbero a cambio con la carriera di JR Smith, ma evidentemente al cospetto di Michael Jordan certi curriculum non bastano neanche lontanamente.