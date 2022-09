Doncic da impazzire: 47 alla Francia di Gobert

L'onnipotenza logora chi non ce l'ha, specialmente se non si ha Luka Doncic dalla propria parte. Un anno dopo la delusione della sconfitta alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo, la stella slovena dei Dallas Mavericks si è presa una clamorosa rivincita ai danni della Francia di Rudy Gobert e Evan Fournier, realizzando la bellezza di 47 punti per trascinare i suoi al primo posto nel girone A. Doncic ha riscritto il concetto di dominio in campo: dopo averne messi 27 nel primo tempo ha continuato a punire incessantemente la difesa francese, chiudendo con 145/23 al tiro di cui 9/12 da due, 6/11 da tre e 11/12 ai liberi, più 7 rimbalzi e 5 assist. In questo modo non solo ha realizzato la miglior prestazione di questi Europei (superando i 41 di Giannis Antetokounmpo ieri al Forum di Assago) ma è salito addirittura al secondo posto ogni epoca della competizione, dietro solamente ai 63 punti del belga Eddy Terrace nel lontano 1957. Un'epoca piuttosto remota rispetto ai 47 dello sloveno, che solamente ieri commentando i 41 di Antetokounmpo aveva detto: "Se dovessi scommettere su chi segna più punti in una partita, direi lui". Chissà che adesso non arrivi la risposta del due volte MVP.