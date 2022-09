Giannis esce zoppicante, ma non preoccupa

Giannis Antetokounmpo è uscito nel terzo quarto della sfida all’Estonia per una leggera distorsione alla caviglia, ma secondo le parole di coach Itoudis non ci saranno problemi per le fasi ad eliminazione diretta che attendono la Grecia a Berlino, a partire dall’ottavo di finale con la Repubblica Ceca

Un tempo da 25 punti con 9/10 al tiro e poi un brivido lungo la schiena. L’ultimo pomeriggio milanese di Giannis Antetokounmpo lo ha visto dominare contro l’Estonia, tanto da essere in ritmo per segnare 50 punti per rispondere ai 47 di Luka Doncic del giorno precedente, ma ha poi messo paura a tutta la Grecia. Nel corso del terzo quarto, infatti, in una penetrazione a canestro ha subito una leggera distorsione alla caviglia che lo ha costretto a tornare e rimanere in panchina per il resto del match, vinto agevolmente dalla sua squadra. A fine gara Giannis era evidentemente zoppicante, ma secondo quanto detto da coach Dimitrios Itoudis dopo il match non ci sono problemi. “Va tutto bene” le parole del coach, che non è sembrato preoccupato dopo che la sua stella ha messo del ghiaccio e fatto dei trattamenti sulla caviglia. Ci sarà sicuramente bisogno di lui domenica alle 20:45 a Berlino quando la Grecia affronterà la Repubblica Ceca nell’ultimo ottavo di finale del programma di Eurobasket, con la possibilità di sfidare poi la vincente tra Germania e Montenegro ai quarti.