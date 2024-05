Nel mezzo di una cavalcata playoff iniziata bene (con la vittoria sui Clippers) e che ora incontra l’ostacolo Thunder (testa di serie n°1 a Ovest), i Dallas Mavericks scelgono di guardare già avanti e confermare Jason Kidd sulla loro panchina anche per il futuro. Si era detto “fiducioso di poter rinnovare presto”, l’ex campione NBA proprio con la maglia di Dallas, nel 2011, e così è stato, con le parole di stima del GM Nico Harrison a sancire un nuovo accordo pluriennale. “Non riesco a pensare a un candidato migliore per guidare questa squadra nella sua crescita”, ha dichiarato, sottolineando come Kidd abbia “guadagnato la fiducia e il rispetto dei giocatori e di tantissime persone in tutta la lega”. Giunto quest’anno alla terza stagione sulla panchina dei Mavs da capo allenatore – dopo precedenti esperienze su quelle di Brooklyn e Milwaukee – Kidd ha guidato due volte su tre i Mavs ai playoff (nel 2022 fino alla finale di conference), vincendo quest’anno anche il titolo della Southwest Division. Alla guida di Dallas ha vinto il 57% delle gare allenate in stagione regolare (140-106 il record) mentre ai playoff conta 13 vittorie a fronte di 11 sconfitte.