La NBA raddoppia: in arrivo nuovo torneo dal 2023

La NBA sta definendo i dettagli del torneo da disputare nel corso della regular season - inizio a novembre, "scontri diretti" a dicembre tra le migliori otto franchigie e gara finale aggiuntiva per le due finaliste - per avanzare poi la proposta definitiva anche ai giocatori, che attendono di capire quale sarà il premio riservato ai vincitori: se le trattative dovessero andare per il verso giusto, il torneo partirà dalla stagione 2023-24

Sono anni che se ne parla - soprattutto da quando Adam Silver è diventato il commissioner NBA - e finalmente sembra che la lega e l’associazione giocatori siano arrivate a un accordo: dalla stagione 2023-24, stando a quanto riportato da Shams Charania, dovrebbe essere lanciato un torneo “aggiuntivo” che verrà disputato nel corso della regular season. Non solo la lotta per la conquista dell’anello insomma, ma anche una coppa per la quale si inizierà a concorrere a partire da novembre: nessuna partita aggiuntiva, ma tutto avverrà all’interno della già fitta serie di 82 partite che tutte le franchigie ogni anno devono affrontare. Otto squadre “passano il turno” - quelle che otterranno i migliori risultati in alcuni match selezionati in precedenza - mentre le altre 22 proseguono come sempre la regular season: l’unica gara in più sarà invece la finale tra le due squadre che arriveranno in fondo.