Gobert e Fournier passeggiano: travolta la Polonia

Basta e avanza il dato dei punti segnati nel primo tempo dalla Polonia: 18 totali in 20 minuti, nove per quarto facendo una fatica tremenda. Il risultato non può che essere conseguenza di quello, come se i polacchi avessero “sprecato” tutti i punti che avevano nelle mani contro la Slovenia ai quarti di finale, per poi ritrovarsi svuotati e incapaci di far male all’organizzata difesa Francia. Il risultato è impietoso (95-54), tanto che Evan Fournier chiude con soli 10 punti in 19 minuti: il minimo indispensabile, proprio come Rudy Gobert che mette a referto 6 punti e 6 rimbalzi in 18 minuti. Poi resta il tempo agli altri di godersi una sfida che non è mai iniziata, con Yabusele miglior realizzatore con i suoi 22 punti e 9/12 dal campo. La Francia vola in finale ed è dunque sicura di una medaglia agli Europei, mentre la Polonia non può che essere felice di un risultato che resta comunque impressionante e inatteso: pensare che tra le fila dei polacchi non ci sia neanche un giocatore in doppia cifra è soltanto uno dei tanti modi di raccontare un match dominato per 40 minuti dai transalpini.