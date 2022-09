Perché gli Warriors chiedono a Iguodala di tornare

Andre Iguodala non sa cosa fare del suo futuro: ritirarsi dopo aver consegnato il pallone della vittoria del titolo NBA a Steph Curry oppure proseguire? In casa Warriors non hanno dubbi: trattenerlo per un’altra stagione avrebbe un peso enorme che va ben oltre i minuti (sempre meno) trascorsi sul parquet e le statistiche che nell’arco della sua carriera sono state spesso poco descrittive rispetto al suo impatto. Come brillantemente raccontato da The Athletic, la forza di un giocatore come Iguodala all’interno dello spogliatoio risiede nel fatto che con i suoi consigli riesce a invertire le tendenze, a indirizzare sulla giusta strada talenti che hanno bisogno dell’esperienza di un futuro Hall of Famer attento ai dettagli. È lì che risiede il segreto della maturazione di Andrew Wiggins e Jordan Poole, del processo di crescita che a San Francisco stanno immaginando per Jonathan Kuminga e James Wiseman. Alla porta del veterano di Golden State hanno già bussato Steph Curry e Steve Kerr, che insieme a lui hanno vinto e dominato nell’ultimo decennio, mettendo in chiaro che il 14° posto del roster resterà libero fino a quando Iguodala non avrà chiarito se vorrà proseguire o meno la sua carriera da giocatore. Sarebbe la numero 19 per lui in NBA, ma gli Warriors sanno che il “contributo positivo e vincente” portato dalla sua presenza va ben oltre quanto garantito da un free agent di secondo livello da inserire in rotazione.