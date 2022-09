Le battute non sono mancate: l'ultimo avversario affrontato da Joe Mazzulla in panchina sono stati i Mercyhurst Lakers (un college di Division II NCAA, affrontato nel marzo 2019 alla guida di Fairmont State, il suo ultimo incarico da capo allenatore), il prossimo saranno i Philadelphia 76ers (contro i quali i Boston Celtics apriranno il loro campionato). Il dato è vero, e dà l'idea della portata della sfida che il nuovo allenatore ad interim dei Boston Celtics dovrà affrontare, chiamato dall'oggi al domani a sostituire Ime Udoka, sospeso per un'intera stagione dai Celtics. Legittimo quindi chiedersi chi sia Joe Mazzulla, e come sia arrivato su una delle panchine più prestigiose di tutta la NBA. Nasce a Johnston, nel Rhode Island, da una famiglia di sportivi (il padre, Don, ha a lungo allenato il liceo locale ed è nella Hall of Fame della Bryant University, un'università privata statale). A livello liceale Joe si afferma come uno dei più forti giocatori della storia del Rhode Island, guidando la sua Hendricken High School a tre titoli statali consecutivi e venendo incoronato per due anni col premio di miglior giocatore di high school dello stato (nel 2004 e nel 2005). Per lui si aprono le porte del college, a West Virginia, dove lo allena un coach leggendario (anche per la sua durezza) come Bob Huggins. Proprio Huggins nel 2009 sceglie di sospenderlo a seguito di un'accusa di comportamento violento in un bar della zona ma nel 2010 Mazzulla e i suoi Mountaineers tornano protagonisti per altri motivi. Eliminano la Kentucky di John Wall e DeMarcus Cousins alle élite eight del torneo NCAA (17 punti per lui) e alle Final Four affrontano Duke, con Mazzulla in quintetto. La sua carriera a West Virginia finisce dopo 145 partite e qui inizia la sua avventura in panchina.