NBA

Dieci favorite per il titolo: perché sì, perché no

Il sito Bleacher Report ha ristretto a una decina il novero delle possibili pretendenti al titolo per la prossima stagione (non trovano spazio i nuovi Cavs con Donovan Mitchell, ad esempio, e neppure i Lakers di LeBron James e Anthony Davis). Per ogni squadra ci sono ragioni per essere ottimisti e altre per esserlo meno: andiamo a scoprire forze e debolezze di tutte le favorite

MEMPHIS GRIZZLIES: PERCHÉ SÌ | La scorsa stagione regolare solo Phoenix (64) ha vinto più gare dei Grizzlies (56), che in Ja Morant hanno una superstar assoluta e un legittimo candidato al premio di MVP ma hanno dimostrato di poter funzionare anche senza di lui (21-6 in sua assenza). Il nucleo è giovane, difende forte, può ancora migliorare e ora accoglie un veterano "abbonato" al titolo NBA come Danny Green

MEMPHIS GRIZZLIES: PERCHÉ NO | Perché al gruppo allenato da coach Taylor Jenkins potrebbe ancora mancare un po' di esperienza e perché hanno perso in estate due giocatori importanti di rotazione come De'Anthony Melton e Kyle Anderson. In più Jaren Jackson Jr., il loro secondo miglior giocatore, starà fuori fino a Natale per recuperare dall'operazione al piede